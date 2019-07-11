Производство бензина в России сократилось на 9,3% за неделю

МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Россия сократила производство бензина с 3 по 9 июля по сравнению с предыдущей неделей на 9,3% - с 829,8 тыс. тонн до 753,3 тыс. тонн, дизельного топлива на 8,6% - с 1,41 млн тонн до 1,288 млн тонн, следует из данных Минэнерго по итогам заседания штаба по мониторингу производства и потребления нефтепродуктов.

"По данным ЦДУ ТЭК, производство высокооктанового бензина экологического класса 5 за неделю составило 753,4 тыс. тонн, за июль - 934,1 тыс. тонн. Отгрузка высокооктанового бензина экологического класса 5 на внутренний рынок за отчетную неделю составила 704,7 тыс. тонн, за июль - 901,4 тыс. тонн, экспорт за неделю составил 42,5 тыс. тонн, за июль - 47,7 тыс. тонн.", - сообщает Минэнерго.

Минэнерго подчеркивает, что ситуация с топливообеспечением страны стабильна, предприятия нефтепродуктообеспечения, автозаправочные станции и аэропорты обеспечены топливом в полном объеме, запасы в большинстве регионов превышают нормативный показатель в 10 суток. Товарные остатки по состоянию на 8 июля составили 1,7 млн тонн, по дизельному топливу - 2,5 млн тонн.

Источник в отрасли прокомментировал ТАСС, что считает странной ситуацию с таким резким падением производства топлива. Так, в настоящий момент почти все НПЗ выведены из ремонта. Аналитик "Финам" Алексей Калачев отметил, что причиной падения может быть временной лаг в получаемой ведомствами информации - то есть статистика за неделю по факту может быть получена за период ремонта заводов.

Ранее резкое падение производства фиксировал и Росстат. По его данным, с 1 по 7 июля оно сократилось на 19,8% по сравнению с предыдущей неделей - до 706,1 тыс. тонн, дизельного топлива - на 12,3%, до 1,41 млн тонн.

В материалах Центрального диспетчерского управления ТЭК говорилось, что производство бензина в России в июне 2019 года снизилось на 4,8% по сравнению с показателем за аналогичный период прошедшего года - до 3,24 млн тонн.