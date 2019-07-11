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"Яндекс" и две брокерские компании ответят перед ФАС за незаконную рекламу форекс-услуг

Заявление было подано Ассоциацией форекс-дилеров

МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России возбудила дело в отношении ООО "Яндекс", а также двух брокерских компаний - Rison Capital LTD и RoboForex LTD за нарушение закона о рекламе, заявление было подано Ассоциацией форекс-дилеров (АФД). Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ассоциации.

Отмечается, что реклама Rison Capital LTD (FreshForex.org) и RoboForex LTD (invest4net.ru) была размещена на площадке "Яндекс.Директ", при этом компании осуществляют брокерскую деятельность без соответствующей лицензии.

С 2015 года в России официально был принят закон о регулировании рынка Forex. Помимо введения дополнительных норм, закон "О рынке ценных бумаг" был дополнен статьей "Деятельность форекс-дилера". С 2019 года форекс брокеры с лицензией ЦБ РФ обязаны быть участниками отраслевых саморегулируемых организаций (СРО).

После аннулирования Центробанком лицензии у пяти крупнейших игроков ввиду агрессивной рекламы и вывода российских клиентов в иностранные юрисдикции в 2018 году, на российском рынке Forex осталось четыре игрока: "Альфа-форекс", "ВТБ форекс", "ПСБ форекс" и "Финам форекс".

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