Комитет по бюджету решил не возвращаться к обсуждению вопроса демпфера по существу

МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Комитет Госдумы по бюджету и налогам на своем заседании проголосовал за то, чтобы не возвращаться по существу к обсуждению поправки по корректировке демпфирующего механизма для нефтяной отрасли, заявил глава комитета Андрей Макаров на заседании комитета. Большинство депутатов оценили ситуацию со снятием накануне законопроекта с рассмотрения Госдумой как вопрос процедурный.

"До вторника продолжаем искать различные возможности и варианты решения данного вопроса. Это важный сигнал для всех, кто мог бы спекулировать вчерашним обсуждением в Государственной Думе. Госдума, безусловно, считает необходимым установить законодательные ограничения для роста цены на нефтепродукты. И то, что вчера обсуждались вопросы процедурного характера, - это чрезвычайно важная тема, потому что, как вчера заметил председатель Госдумы, качественные законы могут рождаться только в результате соблюдения этой процедуры", - указал парламентарий.

Он напомнил, что свои соображения комитету необходимо представить ко вторнику 16 июля. "У нас была проголосована таблица поправок, и была 13-я поправка, которая была вынесена на отдельное голосование [депутатом Госдумы Геннадием] Куликом, и обсуждение которой плавно перетекло в обсуждение процедуры вопроса, и решение по которой принято не было", - констатировал он.

"Председатель Госдумы совершенно справедливо обратил внимание на то, что поправки не соответствуют концепции того закона, который принимался в первом чтении, и предложил проработать вопрос, как нам дальше работать с данными поправками, которые внесло правительство. Сейчас у нас идут консультации с правительством и с правовым управлением администрации президента по процедурным моментам, которые касаются прохождения данного законопроекта", - рассказал депутат.

10 июля председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что нижняя палата парламента вернула на доработку правительственные поправки о корректировке демпфирующего механизма из-за нарушения процедуры внесения документа. Володин обратил внимание на то, что поправки были внесены ко второму чтению законопроекта "О внесении изменений в Налоговый кодекс и отдельные законодательные акты РФ (в части стимулирования добычи редких металлов)", указав, что это является нарушением регламента.