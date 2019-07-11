Делегация Кубани заключила контракты на выставке ИННОПРОМ на сумму более 480 млн рублей

КРАСНОДАР, 11 июля. /ТАСС/. Делегация Краснодарского края, в которую по нацпроектам "Международная кооперация и экспорт" и "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" вошли как крупные производственные предприятия, так и объекты малого и среднего бизнеса, заключала на международной выставке ИННОПРОМ в Екатеринбурге контракты и достигла предварительных договоренностей с заказчиками продукции и инвесторами на сумму, превышающую 480 млн рублей, сообщили ТАСС по итогам участия в выставке в департаменте промышленной политики региона.

Ранее сообщалось, что на ИННОПРОМе власти края и бизнесмены подписали ряд соглашений о поставках различных видов продукции в регионы России и модернизации производства на Кубани. Самым крупным стал инвестпроект возрождения веломотозавода в станице Крыловской на Кубани, объем вложений ООО "Веломоторс+" в производство велосипедов и комплектующих составил 400 млн рублей. Также небольшая судостроительная верфь из Приморско-Ахтарского района заключила контракты на поставки маломерных судов в четыре региона РФ.

"Площадь стенда Краснодарского края на выставке ИННОПРОМ составила 200 кв. метров, за время работы его посетили порядка тысячи человек, в выставке приняли участие девять промышленных предприятий края, среди которых как крупные производители, так и субъекты малого и среднего бизнеса. За время работы выставки промышленные предприятия-участники провели ряд деловых встреч и переговоров по поставкам продукции, общая сумма заключенных контрактов и предварительно достигнутых договоренностей превысила 480 млн рублей", - сказали в департаменте.

Собеседник агентства сообщил, что на площадке выставки Южный завод тяжелого станкостроения заключил договор с компанией "Синара" на поставку оборудования для вагоно-ремонтного депо на сумму 20 млн рублей. Представители завода достигли предварительных договоренностей о сотрудничестве, с такими крупными предприятиями, как Нижнетагильский металлургический комбинат, корпорация "ВСМПО-Ависма" из Свердловской области.

Крупный заказ на сумму 50 млн рублей на поставку оборудования для комплекса розлива молока от производителя пищевой продукции из Свердловской области получил завод из Кропоткина, занимающийся изготовлением оборудования для выдува ПЭТ-тары. "Армавирский Велорикше-Мобильный Завод" подписал контракт на сумму около пяти миллионов рублей на изготовление особых конструкции для производителя сырков "Дружба", их производитель будет использовать для продвижения своей продукции в российских городах миллионниках. Ряд крупных деловых переговоров провел концерн КЛААС, завод которого работает в Краснодаре.

"ИННОПРОМ доказал свою эффективность как площадка для поиска новых партнеров. В этом году он стал для края более продуктивным и показал, что интерес к промышленной продукции региона растет. Все соглашения, заключенные на выставке, в конечном счете, положительно скажутся на развитии промышленного комплекса края в целом", - сказал ТАСС руководитель департамента промышленной политики Краснодарского края Иван Куликов.

Успехи в экспорте

Представители департамента также провели встречи с зарубежными партнерами, в том числе из Кореи и Канады. С канадской стороной обсуждался вопрос создания новых деревообрабатывающих производств на Кубани, с корейской - локализация совместных производств в крае.

Небольшая кубанская компания, которая приводит оборудование телемеханики для энергетики намерена экспортировать продукцию в Иран и Турцию, об этом сообщил ТАСС технический директор этой компании Александр Сафронович.

"На выставке ИННОПРОМ в целом предварительные договоренности по поставкам достигнуты на сумму порядка 10 млн рублей. Ряд компаний довольно крупных проявили заинтересованность в нашей компании. Проведены переговоры с уральскими "Россети", предприятиями Екатеринбурга, большую заинтересованность на приобретение продукции проявили представители Ирана и Турции, намечено проведение переговоров с ними после выставки, чтобы продолжить сотрудничество", - сказал Сафронович.

Как рассказал собеседник агентства, компания, созданная в 2003 году, является субъектом малого бизнеса. Оборудование, которое она производит, обеспечивает прием и передачу информации с электростанций, электрогенераторов, различных подстанций и других объектов, об их техническом состоянии, потребляемой мощности. Информация поступает в диспетчерский пункт обслуживания объектов, также при помощи этого оборудования диспетчеры могут в автоматическом режиме производить подключения и отключения потребителей.

Технический директор кубанской компании рассказал, что благодаря реализации национального проекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" на выставку удалось привести образцы производимой продукции, они представлены на стенде делегации Краснодарского края. "Сами мы бы сюда не приехали, потому что порог входа довольно большой, а сейчас мы выставляемся наравне с ведущими российскими предприятиями-гигантами, в этом большую помощь оказали власти Краснодарского края, которые пригласили нас принять участи в международной выставке", - пояснил собеседник агентства.

Он уточнил, что производимая компанией продукция активно применяется на Кубани. "В Краснодарском крае оборудование применяют "Автоматизированные системы управления наружным освещением города Краснодара и края", это освещение на всех автодорогах региона. Компания у нас небольшая, но мы применяем инновационные методы, подходы к проектированию, разработке оборудования, выпускаем полный комплекс телемеханики, порядка 500 наименований. Мы участвуем в получении грантов, но до результатов дело пока не дошло", - сказал Сафронович.

О выставке и нацпроектах

Международная промышленная выставка ИННОПРОМ проходила в Екатеринбурге с 8 по 11 июля, ее тема в этом году "Цифровое производство: интегрированные решения", а страна-партнер - Турция. Организаторами выставки выступает Минпромторг России и правительство Свердловской области. ТАСС является генеральным информационным партнером и оператором пресс-центра. Краснодарский край принимает участие в выставке во второй раз, пять кубанских предприятий презентуют в этом году образцы экспортоориентированного товара.

Нацпроект "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" разработан Минэкономразвития РФ для достижения целей, которые поставил президент России Владимир Путин в майском указе, их необходимо добиться до 2024 года. Структура национального проекта включает пять федеральных проектов: улучшение условий ведения предпринимательской деятельности, расширение доступа субъектов МСП к финансовым ресурсам, в том числе к льготному финансированию, акселерация субъектов МСП, создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации, популяризация предпринимательства.

Нацпроект "Международная кооперация и экспорт" состоит из пяти федеральных проектов ("Промышленный экспорт", "Экспорт продукции АПК", "Логистика международной торговли", "Экспорт услуг" и "Системные меры развития международной кооперации и экспорта") и ориентирован на достижение доли экспорта продукции обрабатывающей промышленности, сельскохозяйственной продукции и услуг в ВВП до 20%, а также на рост экспорта несырьевых неэнергетических товаров к 2024 году до 250 млрд долларов.