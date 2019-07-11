Минтруд предложил увеличить прожиточный минимум на 4%

МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Минтруд РФ предложил установить размер прожиточного минимума за второй квартал 2019 года на душу населения в размере 11185 рублей. Об этом говорится в проекте приказа ведомства, размещенном в четверг на портале проектов федеральных актов.

"Проектом приказа предусматривается установить величину прожиточного минимума за II квартал 2019 г. на душу населения в размере 11185 рублей, для трудоспособного населения - 12130 рублей, пенсионеров - 9236 рублей, детей - 11004 рублей", - говорится в пояснительной записке.

В документе также отмечается, что величина прожиточного минимума за II квартал 2019 года по сравнению с предыдущим кварталом увеличилась на душу населения и для детей на 4%, для трудоспособного населения - на 4,1%, для пенсионеров - на 3,8%.