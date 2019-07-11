Контакт-центр для пассажиров "Аэрофлота" может открыться в Китае

МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. "Аэрофлот" проработает возможность создания в Китае контакт-центра для своих пассажиров, компания объявила о закупке соответствующих консалтинговых услуг. Об этом сообщили в четверг ТАСС в пресс-службе "Аэрофлота".

"Закупка консалтинговых услуг на проработку сценариев организации контакт-центра ПАО "Аэрофлот" в Китае осуществляется в рамках реализации стратегии группы "Аэрофлот", согласно которой одним из главных драйверов роста авиакомпании служит дальнейшее закрепление на транзите между Европой и Азией - самом конкурентном в мире рынке авиаперевозок", - сообщили в компании.

Планируется провести качественное и количественное исследование китайского рынка, изучить лучшие практики технологических лидеров, разработать несколько сценариев организации контакт-центра, рассчитать объем необходимых инвестиций и экономической эффективности, рассказали в "Аэрофлоте".

В настоящее время "Аэрофлот" возит пассажиров в четыре китайских города: Пекин, Шанхай, Гонконг и Гуанчжоу. Для удобства китайских клиентов "Аэрофлота" сайт компании работает в том числе на китайском языке, для пассажиров китайских рейсов доступно меню на китайском языке, на этом языке осуществляется оповещение на борту, также недавно компания заключила соглашение о партнерстве с китайской платежной системой Alipay, подчеркнули в пресс-службе.

"С целью обеспечения высокого качества сервиса для растущего пассажиропотока "Аэрофлота" в Китай и из Китая авиакомпания непрерывно развивает спектр услуг, ориентированных на китайский рынок, включая своевременную и качественную клиентскую поддержку", - сообщили в компании.

Ранее сообщалось, что в 2019 году "Аэрофлот" получил одну из самых престижных мировых премий в области туризма World Travel Awards в номинации "Лучшая авиакомпания Европы для путешествий в Азию". Также в этом году "Аэрофлот" получил в Китае отраслевые премии Stars Awards (номинация "Лучшая авиакомпания для транзита из Китая в Европу") и Flyer Award ("Любимая иностранная авиакомпания").