Сбербанк отметил уменьшение беспокойства россиян об обменном курсе

МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Доля россиян, которых беспокоит обменный курс, сократилась. Также уменьшилась доля тех, кто оценивает экономическую ситуацию в РФ как нестабильную, говорится в проведенном Сбербанком исследовании индекса потребительской уверенности россиян, так называемого индекса Иванова (типичного представителя среднего класса в России).

"Итоги исследования (за второй квартал 2019 года) свидетельствуют о том, что индекс настроений потребителей снова подрос: он поднялся с минус 22% до минус 21%. Сократилась доля респондентов, оценивших экономическую ситуацию как нестабильную, уменьшилась доля тех, кого беспокоит обменный курс", - говорится в исследовании.

Как отмечают в Сбербанке, такие изменения хорошо коррелируют со сделанными ранее выводами о том, что в отсутствие плохих новостей настроение потребителей будет постепенно улучшаться. При этом все компоненты сводного индикатора улучшились по сравнению с I кварталом 2019 года.

Помимо этого, доля "Ивановых", пытающихся сэкономить на дорогих продуктах питания, уменьшилась по сравнению с I кварталом 2019 года на 3 п.п., до 68% (во II квартале 2018 года она составляла 64%). Ретейлеры свою очередь не увеличили долю промоакций.

Также сообщается, что россияне стали направлять на покупку продуктов питания более значительную долю доходов.