Банк "Траст" добился запрета на отчуждение Минцем имущества на $572 млн

МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Банк "Траст", на основе которого был создан Банк непрофильных активов, добился приказа Высокого суда Лондона в отношении Бориса Минца и его сыновей о запрете отчуждать имущество на $572 млн, говорится в пресс-релизе кредитной организации.

"28 июня 2019 году Банк непрофильных активов подал иск в Высокий суд Лондона против Бориса Минца и троих его сыновей о взыскании убытков на сумму свыше $700 млн. Суд утвердил приказ, запрещающий ответчикам отчуждать имущество на сумму в пределах $572 млн по всему миру, что имеет тот же самый эффект, что и арест имущества", - сообщили в пресс-службе банка.

Соистцом по делу выступает банк "Открытие". Исковые требования банков связаны с предположительно мошенническими сделками, заключенными в преддверии санации банка "Открытие" и "Рост банка".

В августе 2017 года банк "Открытие" и "Рост банк" приобрели облигации "О1 Груп Финанс" на сумму около 35 млрд рублей и 22 млрд. рублей соответственно. Условия данных облигаций свидетельствуют об их нерыночном характере и низкой ликвидности, сказали в пресс-службе: срок погашения облигаций - в 2032 году, отсутствие периодических выплат купона - основной купон выплачивается в конце срока, отсутствие существенного обеспечения. Денежные средства от продажи облигаций группа О1, контролируемая на тот момент Борисом Минцем, направила на погашение своих кредитов в банке "Открытие" и "Рост банке".

Как отметили в пресс-службе, в результате банки фактически лишились возможности возврата денежных средств по выданным кредитам. Консервативная оценка убытков - порядка $572 млн.

В свою очередь, комментируя приказ суда, президент - председатель правления Банка непрофильных активов Александр Соколов сообщил, что банк "Траст" устраивают любые ограничительные меры, наложенные на активы ответчиков. "Мы удовлетворены решением суда, так как нас устраивают любые ограничительные меры, наложенные на активы ответчиков. В случае нарушения этого приказа ответчикам грозят санкции вплоть до уголовного преследования", - сказал он.