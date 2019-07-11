Amazon за шесть лет потратит более $700 млн на переподготовку 100 тыс. сотрудников в США

НЬЮ-ЙОРК, 11 июля. /ТАСС/. Крупнейший в мире онлайн-ретейлер Amazon решил выделить более $700 млн на переподготовку 100 тыс. сотрудников в США до 2025 года, говорится в сообщении, опубликованном в четверг на сайте компании.

"Amazon обещал сегодня поднять уровень профессиональной подготовки 100 тыс. своих сотрудников в Соединенных Штатах и предоставить свыше $700 млн людям, работающим в офисах, технологических хабах, пунктах выдачи заказов, розничных магазинах и на средствах транспортировки, доступ к программам подготовки, которые помогут перейти на более высококвалифицированные штатные позиции в Amazon или вне ее", - сказано в сообщении.

Компания обеспечивает занятостью в США около 300 тыс. человек. Amazon уточняет, что будет таким образом поощрять людей овладевать навыками в области программного обеспечения, автоматизации и технического обеспечения.

Amazon - крупнейшая в мире корпорация, продающая товары и услуги через интернет. Она основана в 1994 году предпринимателем Джеффом Безосом. От продажи книг и музыкальных пластинок компания постепенно перешла к торговле видеозаписями, видеоиграми и бытовой электроникой, а также первой в США предложила пользователям ее сайта услугу платного скачивания фильмов с возможностью их просмотра без подключения к интернету.