Мордовский завод "Лисма" погасил всю задолженность перед сотрудниками

САРАНСК, 11 июля. /ТАСС/. Руководство саранского завода "Лисма" погасило всю задолженность по зарплате перед сотрудниками за счет кредита в размере более 30 млн рублей. Об этом сообщил ТАСС заместитель председателя правительства - министр промышленности, науки и новых технологий республики Александр Седов.

Ранее сообщалось, что по данным Государственной инспекции труда в Республике Мордовия на конец 2018 года, задолженность по зарплате перед 1182 сотрудниками "Лисмы" составляла 39,6 млн рублей. К июлю долг снизился до 32 млн рублей, сообщили в пресс-службе предприятия.

"Вопрос решили, задолженность [перед сотрудниками предприятия] погасили. Правительство Республики, как соучредитель, оказало содействие в получении заемных средств в Корпорации развития Республики Мордовия. Соглашение оформлено на 50 млн рублей, в настоящее время [предприятию] предоставлено более 30 млн. рублей", - сказал Седов.

Как уточнила ТАСС начальник управления по коммуникациям и рекламе "Лисмы" Наталья Горнова, сумму кредита в размере 32 млн рублей направили на выплату долгов по зарплате, в результате по состоянию на 1 июля удалось погасить всю задолженность. Ранее Горнова поясняла, что основные трудности на предприятии возникли в июле 2018 года в связи с ограничением оборота неэффективных источников света и необходимостью оптимизации производства, ремонта и модернизации оборудования.

По данным пресс-службы предприятия, в настоящее время "Лисма" начала производство полуфабрикатов из термостойкого боросиликатного стекла для медицинских нужд. "Выпуск медицинского стекла - перспективное направление, которое может стать новой вехой в истории развития предприятия. На эту продукцию в стране высокий спрос, но в настоящее время потребности фармпромышленности лишь на 40% покрывают российские производители, остальное импортируется из Германии и Китая. После введения экономических санкций ряд отраслей уже начал испытывать дефицит в медицинском стекле, мы намерены закрыть эту потребность", - цитирует пресс-служба генерального директора "Лисмы" Игоря Константинова.

ООО "Лисма" (до 2017 года - государственное унитарное предприятие Республики Мордовия) - предприятие, специализирующееся на выпуске светотехнической продукции: светодиодных, натриевых, металлогалогенных, ртутных и другие ламп. "Лисма" - крупнейший производитель источников света в России и СНГ.