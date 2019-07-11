Тариф за платеж по QR-коду в Системе быстрых платежей составит от 0,2% до 0,7%

МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Тариф за осуществление платежа по QR-коду в Системе быстрых платежей может составить от 0,2% до 0,7% от общей суммы. Об этом сообщила первый зампред ЦБ РФ Ольга Скоробогатова в интервью телеканалу "Россия-24".

Она пояснила, что ЦБ стремится установить тариф, который будет интересен всем участникам - банкам, торговым предприятиям и гражданам.

"Мы считаем возможным найти некое решение, которое все-таки работает в пользу всех участников, путем установления комиссии где-то на уровне от 0,2% до 0,7%", - сказала она.

По словам Скоробогатовой, платежи по QR-коду не являются угрозой для эквайринга. "Ситуация ровно обратная, если смотреть на мировой рынок и на международный опыт. У нас сейчас [доля безналичных платежей] 60%, и мы считаем, что теми темпами, которыми мы развиваемся, к 2023 году эта цифра будет порядка 75-85%", - сказала первый запред ЦБ.

Подключения к системе всех 11 системно значимых банков ЦБ ожидает к 1 октября, добавила она.

Банк России в конце февраля запустил Систему быстрых платежей, позволяющую россиянам переводить деньги по номеру телефона. Сейчас к системе подключены банк "ФК Открытие", ВТБ, "Юникредит", "Тинькофф банк", Промсвязьбанк, Росбанк, СКБ-банк, Газпромбанк, Альфа-банк, "Ак барс", Райффайзенбанк, Газэнергобанк, Совкомбанк, "Qiwi банк" и РНКО "Платежный центр" - оператор платежной системы "Золотая корона". В сентябре 2019 года в Системе быстрых платежей планируется запустить оплату товаров по QR-коду в магазинах.