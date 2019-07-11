Проектировщики центра "Сириус" в Сочи создадут концепцию технопарка "Хайпарк ИТМО"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 11 июля. /ТАСС/. Архитектурное бюро "Студия 44" выиграло конкурс на разработку концепции технопарка "Хайпарк ИТМО" в Петербурге, следует из данных соответствующей госзакупки.

"Победитель конкурса - ООО "Архитектурное бюро "Студия 44", - отмечается в материалах.

Начальная цена конкурса была 260,6 млн рублей, бюро предложило 196,75 млн рублей, победив второго участника - ООО "РТДА", которое предложило цену в 243,5 млн рублей.

Конкурс объявило АО "Хайпарк Санкт-Петербургского Национального исследовательского университета Информационных технологий, механики и оптики (ИТМО)". Победителю предстоит разработать архитектурно-градостроительные и объемно-планировочные решения, концепцию благоустройства территории кампуса в структуре общественных пространств "Хайпарк ИТМО". При этом решения должны быть разработаны с учетом принципов "умного города" и стандартов "зеленого", экоустойчивого строительства.

Проект реализуется на территории ООО "Город-спутник Южный" на площади около 100 га, там расположится кампус одного из крупнейших в городе вузов Университета ИТМО и инновационный центр с кластером прогрессивных производств. Также предполагается возведение бизнес-инкубаторов, научных центров, общежития для студентов, жилья для преподавателей, размещение магистратуры и аспирантуры университета.

Архитектурное бюро "Студия 44" помимо центра "Сириус" (Сочи) выполняло проекты создания Музея железных дорог (Петербург), школы дзюдо им. А. С. Рахлина (Петербург), школы и детского театра балета академии танца Бориса Эйфмана (Петербург), реконструкции и реставрации музейного комплекса Государственного Эрмитажа в восточном крыле Главного штаба и другие.