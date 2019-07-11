Innowatts внедрит аналитическую AI-платформу для "умных" счетчиков в Европе

ТАСС, 11 июля. Компания Innowatts, лидер в области аналитики энергопотребления на базе AI-решений, объявила о выходе на рынки Европы и Великобритании, где компания уже протестировала свою платформу на 4 млн "умных" счетчиков. Об этом сообщается на сайте Innowatts.

Облачная платформа eUtility, разработанная в формате SaaS (программное обеспечение как услуга), предназначена для анализа данных счетчиков электроэнергии на уровне отдельного потребителя. Полученные результаты используются для разработки индивидуальных планов потребления и оптимизации цен и продуктовых решений на основе потребностей клиента.

На сегодняшний день Innowatts обладает крупнейшей в мире базой данных по энергопотреблению. Компания проанализировала показания более 21 млн счетчиков по всему миру, агрегировав полученную информацию в единой системе для анализа и моделирования на основе алгоритмов машинного обучения.

Ожидается, что по итогам внедрения новой платформы провайдерам электроэнергии в Европе удастся оптимизировать ценовую политику и снизить затраты на поставки энергии и управление рисками, интегрировав распределенные энергоресурсы в едином портфеле.

Первый этап внедрения новой платформы в Европе будет охватывать Великобританию, Испанию и Скандинавские страны.