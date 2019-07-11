Беглов: новые станции метро Петербурга откроют только при условии их полной безопасности

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 11 июля. /ТАСС/. Новые станции метро Фрунзенского радиуса в Санкт-Петербурге откроют для пассажиров в начале сентября только при условии, если строители выдержат нормы технологических процессов и безопасности. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов в эфире программы "Петербург. Новый взгляд" на телеканале "78".

"У нас нет таких сроков, к 7 ноября, к Новому году ввести какие-то объекты. Первое - это безопасность. Если условия безопасности не будут соблюдены, то я первый скажу, что станции не готовы. Мы не будем нарушать ни технологических процессов, ни других регламентов для того, чтобы именно к 1 сентября запустить", - сказал Беглов.

Ранее директор "Метростроя" Николай Александров сообщал, что новые станции в петербургской подземки - "Проспект Славы", "Дунайская" и "Шушары" на Фрунзенском радиусе сдадут к первому сентября. Беглов в эфире телеканала отметил, что у него нет оснований не доверять строителям, и выразил уверенность, что работы закончат в срок.

Фрунзенский радиус расположен в южной части Фрунзенско-Приморской пятой линии метрополитена, он включает в себя три станции - "Проспект Славы", "Дунайскую" и "Шушары", линия проходит вдоль улицы Бухарестской в Купчине. Пропускная способность участка составит 40 пар поездов в час, прогнозируемый суточный объем перевозок на первом этапе эксплуатации - 997 тыс. пассажиров. Стоимость строительства станций - около 34 млрд рублей. В настоящее время, по словам Батанова, освоено 83% из этой суммы.

Всего к 2032 году правительство Санкт-Петербурга намерено открыть 29 станций метро, для этого ежегодное финансирование работ планируется увеличить до 30 млрд рублей.