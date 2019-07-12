Молодые финансисты - выпускники ВШЭ и МГИМО зарабатывают в среднем 110 тыс. рублей

МОСКВА, 12 июля. /ТАСС/. Выпускники Высшей школы экономики (ВШЭ) и Московского государственного института международных отношений (МГИМО) возглавили рейтинг высокооплачиваемых молодых финансистов и экономистов России со средней зарплатой в 110 тыс. рублей. Это следует из исследования портала по поиску работы Superjob, которое имеется в распоряжении ТАСС.

"Пятерка лидеров осталась прежней, но в этом году первое место Национальный исследовательский университет "Высшая школа экономики" делит с Московским государственным институтом международных отношений (университет) МИД РФ, показавшим максимальный прирост по зарплатам за год (+10 000 рублей)", - говорится в сообщении.

Согласно этому рейтингу, молодые специалисты - выпускники ВШЭ и МГИМО в среднем зарабатывают около 110 тыс. рублей. На втором месте выпускники Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова со средней зарплатой 100 тыс. рублей.

Третье и четвертое места достались Российской академии народного хозяйства и государственной службы (98 тыс. рублей) и Финансовому университету при правительстве России (90 тыс. рублей). Замыкает пятерку лидеров Всероссийская академия внешней торговли Министерства экономического развития (86 тыс. рублей).

Самая скромная зарплата у выпускников Алтайского государственного университета и Тихоокеанского государственного университета - 54 тыс. рублей.

В пресс-службе Superjob пояснили, что рейтинг составлен на основе сравнения среднего уровня доходов выпускников российских вузов 2013-2018 года выпуска. Всего в этом рейтинге 45 вузов.