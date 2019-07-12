Трамп заявил, что криптовалюты ненадежны и могут способствовать преступности

ТАСС, 12 июля. Президент США Дональд Трамп в четверг критически высказался о криптовалютах, выразив мнение, что они ненадежны и могут способствовать преступной деятельности. Соответствующее сообщение он разместил на своей странице в Twitter.

"Я не фанат биткойна и других криптовалют, которые не являются деньгами и ценность которых очень волатильна и ни на чем не основана. Нерегулируемые криптоактивы могут способствовать незаконной деятельности, в том числе торговле наркотиками и другим нелегальным действиям", - написал американский лидер.

Трамп высказался и о решении компании Facebook выпустить в обращение собственную криптовалюту Libra. По его мнению, такое платежное средство также будет иметь "низкую стабильность и надежность". Он указал, что "если Facebook и другие компании хотят стать банком", они должны пройти соответствующие процедуры и подчиняться законам о банковской деятельности "так же, как и другие банки - и национальные, и международные".

"У нас в США есть только одна реальная валюта, и она сильнее, чем когда-либо, стабильная и надежная. Несомненно, она - господствующая валюта во всем мире, и она всегда такой останется. И называется она - американский доллар", - заключил президент.

Ранее Facebook сообщила, что запустит в обращение собственную криптовалюту Libra в 2020 году. В свою очередь газета The Wall Street Journal проинформировала, что ряд крупнейших американских корпораций, включая Visa, Mastercard, PayPal и Uber, намерены вложить по $10 млн в создание консорциума, который "будет управлять криптовалютой" от Facebook. Федеральная резервная система США выразила обеспокоенность в связи с решением компании.