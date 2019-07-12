Главный аэропорт Камчатки увеличил пассажиропоток на 9% в первой половине 2019 года

МОСКВА, 12 июля. /ТАСС/. Аэропорт административного центра Камчатского края за первые шесть месяцев 2019 года увеличил объем пассажирских перевозок на 9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года после запуска новых рейсов и ввода в эксплуатацию пассажирского терминала после ремонта. Об этом в пятницу сообщается на официальном сайте правительства Камчатского края.

"За первое полугодие 2019 года пассажиропоток главного аэропорта Камчатки вырос на 9%. Услугами международного аэропорта Петропавловск-Камчатский (Елизово) с января по июнь текущего года воспользовались 310 тыс. человек", - говорится в сообщении.

В нем отмечается, что за первые полгода увеличилась частота полетов в Хабаровск и Владивосток, возобновлено авиасообщение с Южно-Сахалинском и Якутском. Всего с января 2019 года из Петропавловска-Камчатского работает 21 направление в города России. А в июне 2019 года в международном аэропорту Петропавловск-Камчатский (Елизово) открыли обновленный пассажирский терминал. Его площадь была увеличена на 2,8 тыс. кв. метров: стали больше зоны регистрации, досмотра и ожидания вылета.

По данным правительства Камчатского края, чаще всего жители региона в первой половине 2019 года летали в Москву, Владивосток, Хабаровск, Новосибирск и село Тиличики.