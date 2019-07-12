В Huawei заявили, что от компании никогда не требовали заниматься сбором разведданных

ПЕКИН, 12 июля. /ТАСС/. Китайская телекоммуникационная корпорация Huawei никогда не получала от кого-либо требований заниматься сбором разведывательных данных. Об этом в пятницу на пресс-конференции в Шэньчжэне (южная китайская провинция Гуандун) заявил председатель правления компании Лян Хуа (также известен как Ховард Лян).

"При работе в каждой стране мы ведем бизнес в соответствии с местным законодательством. Мы никогда не получали каких-либо требований заниматься сбором разведданных", - приводит его слова электронный портал "Тэнсюнь синьвэн".