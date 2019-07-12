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Санкции США против Huawei

Топ-менеджер Huawei предложил США ликвидировать черный список компаний

Лян Хуа считает, что для внесения компании в этот список не было оснований

ПЕКИН, 12 июля. /ТАСС/. Правительство США должно не только исключить китайскую телекоммуникационную корпорацию Huawei из черного списка, но и ликвидировать его целиком. Такую позицию высказал на пресс-конференции в Шэньчжэне (южная китайская провинция Гуандун) в пятницу председатель правления компании Лян Хуа (также известен как Ховард Лян).

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"США внесли нас в черный список. Мы против этого решения, так как для этого не было никаких фактов или каких-либо оснований. Такое решение не в интересах любой из сторон, в том числе многих американских предприятий", - приводит его слова электронный портал "Тэнсюнь синьвэн".

"Мы предоставляем свои услуги более 3 млрд человек по всему миру, поэтому такое решение является не только не справедливым, но и не соответствующим. Считаем, что нужно не только отказаться от него, но и вовсе отменить этот черный список", - указал он.

15 мая американский президент Дональд Трамп подписал указ, вводящий режим чрезвычайного положения для защиты информационно-коммуникационной инфраструктуры США от внешних угроз. В итоге Минторг США с 17 мая внес Huawei в черный список из-за угрозы национальной безопасности.

По итогам переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином на саммите G20 в Осаке президент США заявил, что позволит Huawei приобретать американскую продукцию. Трамп отметил, что на переговорах с китайским лидером затрагивалась проблема обеспечения национальной безопасности, и пообещал, что вопрос выведения Huawei из черного списка будет обсуждаться в ближайшие дни. Впоследствии в Белом доме пояснили, что решение о снятии санкций касается не всех поставок от американских фирм и не является безоговорочной амнистией.

Теги
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