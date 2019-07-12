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Банк России отозвал лицензию у организаций "21 Век" и "Частный расчетно-кассовый центр"

МОСКВА, 12 июля. /ТАСС/. Банк России приказом от 12 июля 2019 года отозвал лицензию на осуществление банковских операций у небанковской кредитной организации (НКО) "21 Век" (г. Санкт-Петербург), говорится в сообщении регулятора.

НКО не является участником системы страхования вкладов.

"Банк России принял такое решение <...>, руководствуясь тем, что НКО "21 Век" не нарастила собственные средства (капитал) до минимальной величины, установленной федеральным законом "О банках и банковской деятельности", - сообщил ЦБ.

По величине активов на 1 июля кредитная организация занимала 463-е место в банковской системе РФ.

Также 12 июля стало известно, что Банк России отозвал лицензию у небанковской кредитной организации "Частный расчетно-кассовый центр".

 

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