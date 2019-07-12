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"Ъ": ФНС и Росреестр хотят уточнить данные о земельных участках граждан

По данным издания, речь идет об участках, в отношении которых сейчас не начисляется земельный налог

МОСКВА, 12 июля. /ТАСС/. Федеральная налоговая служба (ФНС), Росреестр и муниципалитеты намерены заняться уточнением данных по земельным участкам, в отношении которых не начисляется налог. Об этом пишет в пятницу газета "Коммерсантъ" со ссылкой на источник в финансово-экономическом блоке правительства.

"До конца года ФНС совместно с Росреестром и муниципалитетами начнет кампанию по уточнению данных о земельных участках, в отношении которых сейчас не начисляется земельный налог", - говорится в публикации.

Всего, по оценке ФНС, в стране 800 тыс. таких участков. При средней налоговой нагрузке на земельный участок в стране в 1,5 тыс. рублей и сроке налоговой давности в три года общая сумма доначислений по земельному налогу на подобные участки может составить 3,6 млрд рублей, пишет издание.

Росреестр передает в ФНС информацию по земельным объектам для целей налогообложения, напоминает "Коммерсантъ". Однако часть этих данных, по словам налоговиков, является "некондиционной". Например, в них может отсутствовать указание категории земли. Из-за этого для части участков невозможно определить налоговую базу и применить соответствующую ставку.

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