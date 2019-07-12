IPChain расширила партнерство на рынке блокчейн в сфере интеллектуальной собственности

МОСКВА, 12 июля. /ТАСС/. Ассоциация IPChain заключила партнерское соглашение с одним из крупнейших разработчиков и провайдеров блокчейн-решений Bitfury Group, сообщил в пятницу ТАСС президент Ассоциации Андрей Кричевский.

"Мы существенно расширяем функционал сервисов и выводим на рынок новые проекты, ведущие разработки по отраслевым запросам бизнеса", - отметил он. По словам Кричевского, для расширения функционала сервисов, работающих в инфраструктуре IPChain, и в частности, краудинвестинговой платформы для финансирования творческих и IT-проектов CO-FI, компания Bitfury разработает систему лояльности на базе программного обеспечения Exonum.

Как ожидается, все расчеты и взаимоотношения инвесторов с проектами, размещенными на платформе CO-FI, будут записаны на блокчейн Bitcoin, что предоставит надежную защиту интересов каждого участника сделки и исключит возможность подлога или изменение данных.

Со своей стороны, председатель совета директоров CO-FI Александр Сухотин указал, что система лояльности на основе Exonum значительно расширит функционал платформы CO-FI и построит многоуровневую программу лояльности, взаимодействующую через блокчейн реестры со всеми компонентами платформы. "Сотрудничество краудлендинговой платформы CO-FI с инфраструктурой IPChain и Bitfury внесет ощутимый вклад в комплексное развитие института кредитования под залог интеллектуальной собственности в России", - указал он.

В рамках сотрудничества с IPChain, Bitfury впервые будет участвовать в реализации проекта, связанного с интеллектуальной собственностью в России. Глава Bitfury Russia Дмитрий Уфаев отметил, что Exonum - один из самых успешных продуктов, разработанный командой. "Внедрение фреймворка (программного обеспечения - прим. ТАСС) для защиты прав интеллектуальной собственности и взаимодействия правообладателей с инвесторами, является для нас новой сферой, но наша команда обладает достаточной экспертизой для решения поставленной задачи", - считает он. Уфаев напомнил, что инструмент обеспечивает защиту данных, прозрачность действий каждого участника, аудит и доступ к информации в режиме реального времени.

Об Ассоциации

IPChain - Национальный координационный центр обработки транзакций с правами и объектами интеллектуальной собственности - создана в 2017 году, ее учредителями выступили фонд "Сколково", Всероссийская организация интеллектуальной собственности, Высшая школа экономики, Российский союз правообладателей, Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики, Российское авторское общество, Партнерство по защите и управлению правами в сфере искусства и банк "Новый век". Задачей IPChain является формирование национальной сети транзакций прав и объектов интеллектуальной собственности, на базе которой различные участники рынка смогут строить сервисы для правой охраны, оборота и защиты интеллектуальной собственности.