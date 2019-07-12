"Почта России" пока не намерена открывать новые отделения в Европе

МОСКВА, 12 июля. /ТАСС/. "Почта России" пока не намерена увеличивать число своих отделений в Европе, вместе с тем компания стремится и дальше развивать европейское направление почтового трафика. Об этом в интервью ТАСС заявил генеральный директор "Почты России" Николай Подгузов.

"Импорт, экспорт и транзит продукции, особенно приобретенной в онлайне, - те вещи, над которыми мы должны работать. <...> Своему отделению в Берлине мы поставили задачу более активной деятельности филиальной сети по Европе. Берлин, Финляндия, Великобритания - по Европе этого нам на данный момент достаточно. Вместе с тем мы заинтересованы в развитии европейского направления", - сказал он.

По словам Подгузова, несмотря на то, что пока европейский почтовый трафик существенного ниже азиатского, в 2019 году темпы роста первого в два раза превышают темпы роста второго. "Это говорит о том, что мы очень фокусно работаем по Европе и понимаем, что решения, которые мы предложили в области поддержки инфраструктуры через прием посылок, упрощенные процедуры, положительно сказывается на объемах", - отметил глава "Почты России".

Кроме того, уверен он, принципиальное различие европейского канала от азиатского заключается в том, что по европейским каналам заказывают более дорогие и тяжелые вещи. "Мы же получаем тарифы на доставку в зависимости от веса", - указал Подгузов.

В марте "Почта России" открыла сортировочные пункты в Великобритании и Финляндии, благодаря чему, как заверяли в компании, появится возможность сократить время доставки посылок из западных интернет-магазинов до 4-5 дней. Ранее, в 2018 году, "Почта России" открыла в Российском доме науки и культуры в Берлине свой первый заграничный филиал.