Пассажиропоток аэропорта Астрахани в I полугодии вырос на 10,4% благодаря новым рейсам

АСТРАХАНЬ, 12 июля. /ТАСС/. Пассажиропоток международного аэропорта Астрахани в I полугодии 2019 года увеличился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 10,4%, что связано с открытием новых авиарейсов как на внутренних, так и на международных направлениях. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба Министерства промышленности, транспорта и природных ресурсов Астраханской области.

"За шесть месяцев этого года международный аэропорт Астрахани обслужил 302,5 тыс. пассажиров, что превышает показатель аналогичного периода прошлого года на 10,4%. На внутренних воздушных линиях было обслужено 262,5 тыс. человек - рост на 10,1%, на международных - 40,5 тыс. - увеличение на 12,1%", - говорится в сообщении.

По данным регионального министерства, рост пассажиропотока связан в основном с открытием новых рейсов по направлениям Астрахань - Сочи, Астрахань - Ростов-на-Дону, Астрахань - Краснодар, Астрахань - Казань, Астрахань - Атырау (Казахстан) и Астрахань - Баку (Азербайджан).

Как сообщили ТАСС в воздушной гавани, положительную динамику аэропорт намерен сохранить и до конца года. "Ожидаемый итоговый рост не менее 8%", - пояснили в пресс-службе. При этом уже с 20 сентября откроется еще одно новое направление: Астрахань - Санкт-Петербург. Полеты будет выполнять авиакомпания "Победа".

Международный аэропорт Астрахани - один из основных на юге России, он может обслуживать 360 пассажиров в час. С 1994 года имеет статус международного. Его пассажиропоток в 2018 году вырос на 2,9%, было обслужено 599 тыс. 435 пассажиров.