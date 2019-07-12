Власти Подмосковья намерены представить инвестпотенциал области в четырех странах

КРАСНОГОРСК /Московская область/, 12 июля. /ТАСС/. Делегация Московской области планирует до конца 2019 года презентовать потенциал региона для инвесторов в Индии, Китае, Турции и Испании. Об этом сообщил в пятницу замминистра инвестиций и инноваций области Антон Логинов на встрече руководства правительства Подмосковья с торговыми представителями РФ в иностранных государствах.

"Мы приезжаем в тот или иной город, проводим презентацию Московской области, причем цель у нас не только рассказать [про инвестиционный потенциал региона] большому количеству людей, но и выявить интерес к работе в России и к возможной локализации либо к поиску партнеров на территории нашего субъекта <...> До конца года у нас в планах Китай, Индия, Турция и Испания", - сказал Логинов.

Замминистра добавил, что в 2019 году потенциал области уже был представлен инвесторам во Франции, Японии и Корее.

Как отмечается в материалах к встрече, по итогам 2018 года инвестиции в основной капитал области составили 817,5 млрд рублей, что на 12% выше показателей 2017 года.