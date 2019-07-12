Власти Петербурга намерены создать программу ремонта трамвайных путей на 500 млн рублей

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 12 июля. /ТАСС/. Правительство Санкт-Петербурга планирует создать новую адресную программу капитального и текущего ремонта трамвайных путей с ежегодным бюджетом более 500 млн рублей, сообщил ТАСС в пятницу начальник отдела ремонта дорог комитета по развитию транспортной инфраструктуры города Николай Рыжов.

"Планируется создать отдельную целевую адресную программу капитального и текущего ремонта трамвайных путей с бюджетом более 500 млн рублей. Это совершенно новая статья расходов, которой ранее никогда не существовало. В случае выделения необходимого финансирования в ближайшие три года планируем привести в нормативное состояние трамвайные линии на проспекте Солидарности, проспекте Просвещения, проспекте Стачек, на Кронштадтской улице, Выборгском шоссе и других участках", - сказал он.

По данным Рыжова, в ненормативном состоянии находятся более 100 км трамвайных линий в Санкт-Петербурге. В 2020 году планируется завершить капитальный ремонт линии на Среднеохтинском проспекте. До конца 2019 года начнется ремонт 1,2 км трамвайных путей на проспекте Энгельса от остановки Сикейроса до остановки Луначарского, а также завершится капитальный ремонт трамвайных путей на проспекте Авиаконструкторов.

Кроме того, городское правительство прорабатывает возможность в 2020 году выделить из бюджета дополнительное финансирование в объеме 7,3 млрд рублей на адресные программы капитального и текущего ремонта дорог. Это вдвое больше, чем в 2019 году.

На текущий год комитет по развитию транспортной инфраструктуры утвердил адресную программу капитального ремонта дорог в размере 1,2 млрд рублей, к концу года планируется восстановить 24,5 км дорожного полотна. Бюджет адресной программы текущего ремонта дорог на 2019 год составляет 5 млрд рублей. На эти средства будет отремонтировано около 119 км объектов улично-дорожной сети. На ремонт дорожных ям на небольших участках протяженностью до 300 метров в 2019 году комитет по благоустройству города дополнительно направил 755 млн рублей.

Как ранее сообщил журналистам глава комитета по развитию транспортной инфраструктуры Санкт-Петербурга Сергей Харлашкин, правительство рассматривает возможность выделить дополнительно еще 2,4 млрд рублей на ремонт дорог в 2019 году.