МЭА прогнозирует падения спроса на нефть ОПЕК до минимума за 17 лет

ТАСС, 12 июля. Рынку нефти в 2020 году грозит переизбыток предложения, несмотря на усилия со стороны стран ОПЕК+ ограничить рост предложения, пишет в своем июльском отчете МЭА.

"Решение министров стран ОПЕК+ продлить сокращение добычи до конца марта 2020 года регулирует рынок, но оно не отменяет уверенный прогноз о том, что рынок в следующем году будет перенасыщен", - считают эксперты МЭА. По их подсчетам, если страны ОПЕК сохранят свою совокупную добычу ниже 30 млн б/с до конца первого квартала 2020 года, запасы нефти в мире все равно вырастут на 130 млн б/с.

"Спрос на нефть ОПЕК в начале 2020 года может упасть до 28 млн баррелей в сутки", - отмечается в отчете. До такого уровня добыча ОПЕК не падала с конца 2003 года. Рост предложения от стран "не ОПЕК" в 2020 году может ускориться до 2,1 млн б/с (в 2019 году - 2 млн б/с), главным драйвером станет рост добычи в США.

Рост глобального спроса на нефть в следующем году может ускориться до 1,4 млн б/с с 1,2 млн б/с в этом году, прогнозирует МЭА. Оживлению спроса способствует затишье в торговых конфликтах, считают эксперты агентства.

По расчетам МЭА, глобальный спрос на нефть может ускориться с экстремально слабых 310 тыс. б/с в первом квартале 2019 года до 800 тыс. б/с во втором квартале этого года. В результате для второго полугодия рост спроса может составить 1,8 млн б/с "на фоне улучшения экономической активности и роста нефтепереработки", отмечается в отчете.

"Позитивным фактором является то, что настроение вокруг торговых трений между Китаем США улучшилось. Разрешение этого спора приведет к массовому росту экономической уверенности", - заключают эксперты агентства.

Запасы нефти стран ОЭСР

Коммерческие запасы нефти стран Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) в мае выросли на 22,8 млн баррелей - до 2,9 млрд баррелей, говорится в отчете МЭА.

На этом уровне они всего на 6,7 млн баррелей превышали средний за пять лет уровень. Предварительные данные показывают, что запасы растут в США и Японии, но снижаются в Европе.

По данным ОПЕК, которые были опубликованы в четверг, коммерческие запасы нефти и нефтепродуктов стран ОЭСР в мае 2019 года на 25 млн баррелей превышали средний за пять лет уровень.

Средний пятилетний уровень коммерческих запасов нефти является целевым ориентиром для соглашения ОПЕК+ об ограничении добычи, которое действует до конца марта 2020 года.