В Думе не ожидают ухода Visa и Mastercard из РФ из-за новых положений о платежной системе

МОСКВА 12 июля. /ТАСС/. Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков не ожидает ухода международных платежных систем (МПС) из России в связи новым законопроектом, который требует исключить дискриминационные меры в отношении российских организаций из правил платежных систем. Предлагаемые новые правила "не жесткие" и МПС вполне могут им соответствовать, сообщил он в беседе с ТАСС.

Ранее газета "Коммерсантъ" написала, что новые положения закона "О национальной платежной системе" могут привести к уходу международных платежных систем из России. Издание отмечает, что, по мнению одного из экспертов, предлагаемые новые правила "невыполнимы" для таких международных платежных систем, как Visa и MasterCard.

"Ничего жесткого там нет. Они просто приведут свои правила [в соответствие] с правилами, которые установлены российским законодательством и будут работать дальше", - сказал Аксаков.

При этом он отметил, что в случае нарушения новых правил для МПС будут предусмотрены штрафы, как и для любой другой российской организации.

"Мы должны установить в российском законодательстве нормы, которые определяют, что правила компаний должны соответствовать российскому законодательству и не должны быть дискриминационными по отношению к российским организациям <...> Если они нарушат эти правила, то будут подвергнуты штрафу, как и любая организация, которая нарушает российское законодательство", - добавил Глава комитета Госдумы по финансовому рынку.