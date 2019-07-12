Экс-сотрудник Tesla признал, что скачивал ее закрытые данные об автопилоте

НЬЮ-ЙОРК, 12 июля. /ТАСС/. Бывший сотрудник компании Tesla признал, что скачивал файлы, касающиеся системы автопилота выпускаемых ею электрокаров. Об этом сообщил интернет-портал The Verge.

Как следует из документов, поступивших ранее на этой неделе в суд в Северном округе штата Калифорния, речь идет о бывшем специалисте Tesla по имени Цао Гуанчжи. Компания в марте текущего года подала к Цао Гуанчжи судебный иск, обвинив его в передаче ее технологий, касающихся работы автопилота, американскому подразделению китайской фирмы Xiaopeng Motors. Она также разрабатывает электромобили.

Цао Гуанчжи признал, что скачивал указанные данные в конце 2018 года, когда работал в Tesla. Вместе с тем он настаивает на том, что полностью удалил всю эту информацию и не передавал ее Xiaopeng Motors. В настоящее время он возглавляет в этой компании отдел, специализирующийся на разработке электронного помощника при вождении автомобиля.

Tesla в рамках данного судебного разбирательства в официальном порядке запросила информацию у компании Apple. Хотя та не является стороной в данном споре, один из ее бывших сотрудников также был обвинен в краже данных, представляющих коммерческую тайну, и передаче их Xiaopeng Motors. Tesla рассчитывает получить сведения, касающиеся данного сотрудника, в том числе его электронную переписку.

Представители Xiaopeng Motors заявили, что не знают о каких-либо нарушениях со стороны своих сотрудников, которые пришли в компанию из Tesla или Apple.

Разработка технологий автопилота является перспективным направлением развития автомобилестроения. Целый ряд технологических компаний пытаются создать надежные и безопасные автомобили без водителя, которые можно было бы использовать в США в массовых масштабах. Помимо Tesla и Xiaopeng Motors, в их числе Volkswagen Group of America, Uber, Mercedes-Benz, Nissan, BMW, Honda, Ford и другие. В нескольких американских штатах такие машины уже испытывают.