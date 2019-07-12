{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Собянин открыл крытую пересадку между станцией МЦК "Стрешнево" и платформой Ленинградская

Мэр Москвы отметил, что до конца года планируется открыть еще три пересадочных узла

МОСКВА, 12 июля. /ТАСС/. Мэр Москвы Сергей Собянин и генеральный директор - председатель правления "Российских железных дорог" (РЖД) Олег Белозеров открыли северный терминал транспортно-пересадочного узла (ТПУ) "Стрешнево", объединяющий крытым переходом станцию Московского центрального кольца (МЦК) Стрешнево и платформу Ленинградская на Рижском направлении.

"Мы продолжаем большую сложную работу по интеграции пригородных направлений железной дороги и МЦК. Казалось бы, это локальный проект - соединение станций Стрешнево и Ленинградская, это очень важное направление работы", - сказал Собянин и отметил, что порядка полумиллиона человек, живущих вдоль Рижского направления вплоть до Нахабина, "имеют возможность пересаживаться на МЦК".

Собянин напомнил, что из девяти запланированных пересадок с пригородных линий на МЦК построены уже пять. Еще три планируется открыть до конца года. "Это серьезным образом меняет транспортную логистику, улучшает ее, снимает часть пассажиров с дорог, наземного транспорта, метро, более равномерно распределяет пассажиров и делает их путь короче", - отметил мэр.

Глава РЖД в свою очередь отметил, что через центральный транспортный железнодорожный узел в сутки проходит около 4 тыс. различных составов. "Пассажирское движение в центральном транспортном узле для РЖД - основное направление. Мы тут применяем новые технологии - это антивибрационные маты, это бесстыковой путь. То, что здесь применяется, должно снизить шумовую нагрузку", - добавил Олег Белозеров.

Платформа Ленинградская была перенесена на 200 м ближе к станции Стрешнево осенью прошлого года. В результате этого шага пассажиропоток обеих станций увеличился на 28% и 49% соответственно. После завершения строительства перехода, как ожидается, он увеличится и составит к 2023 году 23,3 тыс. человек на Ленинградской и 29,3 тыс. человек - на Стрешнево.

Теги
Собянин, Сергей СеменовичРоссияБелозеров, Олег Валентинович
Песков назвал идею отказаться от уничтожения санкционных продуктов экспертным обсуждением
Ранее вице-премьер Алексей Гордеев предложил проработать вопрос об использовании изъятых продуктов, если они пригодны в пищу
Читать полностью