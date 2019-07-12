РБК: "ВКонтакте" потребовала через суд изъять из оборота базу данных своих пользователей

МОСКВА, 12 июля. /ТАСС/. Социальная сеть "ВКонтакте" (владелец ООО "В контакте") требует через суд запретить распространение программного обеспечения (ПО) ООО "Дабл" (бренд Double Data). Об этом в пятницу сообщил РБК.

По данным издания, "Дабл" владеет софтом, который позволяет анализировать открытые данные пользователей социальных сетей (ФИО, возраст, увлечения), проводить оценку их кредитоспособности, выявлять риски мошенничества в интересах банков. ПО использовало данные пользователей соцсети для оказания услуг.

Арбитражный суд Москвы возобновил рассмотрение иска ООО "В контакте" к ООО "Дабл". Соцсеть просит обязать "Дабл" за свой счет изъять из оборота указанный софт и уничтожить его на любых носителях.

"Как отметил в ходе заседания (состоялось 11 июля) юрист "ВКонтакте", назначенная судом экспертиза выяснила, что одна из программ "Дабл" - Double Search - содержит данные 36 млн пользователей "ВКонтакте", эти же данные включены в еще две программы компании. Судья назначил следующее заседание на 30 августа", - говорится в материале РБК.