Visa готова обеспечить бесперебойную работу системы в России

МОСКВА, 12 июля. /ТАСС/. Международная платежная система Visa намерена обеспечить бесперебойную работу своей системы в России. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Visa.

Ранее газета "Коммерсантъ" написала, что новые положения закона "О национальной платежной системе" могут привести к уходу международных платежных систем из России. Издание отмечает, что, по мнению одного из экспертов, предлагаемые новые правила "невыполнимы" для таких международных платежных систем, как Visa и MasterCard.

"Компания Visa привержена своей миссии обеспечить бесперебойную работу безналичных платежей для всех участников платежной экосистемы: банков, ТСП (торгово-сервисные предприятия) и потребителей", - сообщили в пресс-службе.