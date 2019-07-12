Главгосэкспертиза одобрила проект участка трассы М-11

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 12 июля. /ТАСС/. Эксперты Санкт-Петербургского филиала Главгосэкспертизы России одобрили проект строительства восьмого участка высокоскоростной магистрали М-11 "Москва - Санкт-Петербург". Об этом в пятницу сообщила пресс-служба ведомства.

"Эксперты рассмотрели представленную повторно проектную документацию и результаты инженерных изысканий на восьмой этап строительства скоростной автомагистрали "Москва - Санкт-Петербург". По итогам рассмотрения выдано положительное заключение", - отмечается в сообщении.

Участок строительства, где будут проводиться работы, расположен в Тосненском районе Ленинградской области, Пушкинском и Московском районе Санкт-Петербурга. Его общая протяженность составляет 34,2 км.

Проектом предусмотрено сооружение трех мостов, 19 путепроводов, укладка 38 водопропускных труб. По окончании работ автодорога с шестью полосами движения будет соответствовать категории 1А.

Кроме того, в районе поселка Ульяновка Тосненского района и в поселении Шушары на территории Санкт-Петербурга построят два пункта взимания платы за проезд. Рядом с ними будут расположены площадки для отдыха. Строительство планируется осуществлять за счет средств федерального бюджета.

Общая протяженность скоростной автомагистрали М-11 "Москва - Санкт-Петербург" составит 684 км. После завершения работ на большинстве участков за проезд планируется взимать плату. Действующая в настоящее время федеральная трасса М-10 "Россия" станет бесплатным дублером новой платной автодороги.