ЦБ планирует с 1 октября ввести ограничения, дестимулирующие банки кредитовать сделки M&A

МОСКВА, 12 июля. /ТАСС/. Банк России планирует с 1 октября ввести ограничения, дестимулирующие банки кредитовать сделки по слиянию и поглощению (M&A). Проект соответствующего указания ЦБ был опубликован в пятницу на сайте регулятора.

"Изменения предусматривают, что кредиты, направленные на совершение сделок по слиянию и поглощению, будут классифицироваться в III категорию качества (сомнительные ссуды - прим. ТАСС)", - отмечает ЦБ.

Ранее глава регулятора Эльвира Набиуллина сообщала, что Банк России ограничит кредитование банками сделок M&A, в том числе за счет увеличения резервирования по таким кредитам на возможные потери.

При этом ЦБ предоставит банкам право повышать качество таких ссуд не более чем на одну категорию, если показатели операционной деятельности заемщика свидетельствуют, что платежи по основному долгу и процентам будут осуществляться своевременно и в полном объеме. Регулятор рассчитывает, что данные меры обеспечат экономику длинными деньгами за счет ресурсов, высвобождаемых из-за ограничения кредитования сделок M&A.