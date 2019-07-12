Роспатент отказал Apple в регистрации товарного знака дополненной реальности

МОСКВА, 12 июля. /ТАСС/. Роспатент отказал компании Apple в регистрации товарного знака для технологии дополненной реальности (AR) в России. Соответствующее решение опубликовано на сайте Палаты по патентным спорам.

Роспатент отмечает, что в России уже зарегистрированы товарные знаки, чье изображение схоже с тем, что предлагает Apple, и может произойти смешение. Два таких знака принадлежат АО Управляющая компания "Аэропорты Регионов", еще один принадлежит нидерландской компании Layar B.V., четвертый знак принадлежит компании "Интернет для жизни". Все товарные знаки относятся к категории товаров "программное обеспечение, используемое в разработке других программных приложений; программное обеспечение для разработки приложений".

В отличие от виртуальной реальности, когда пользователь видит только картинку, нарисованную компьютером, AR позволяет совместить реальное изображение с графическими элементами. Сейчас AR представлена в игровой индустрии, мультимедийных проектах, в приложениях для планировки и других проектах. Самым известным примером использования технологий дополненной реальности стала популярная в 2017 году игра для смартфонов Pokemon GO, когда при помощи камеры игроки искали предметы и героев в реальных локациях.

Основанная в 1976 году Apple производит помимо смартфонов iPhone и планшетных компьютеров iPad компьютеры iMac, ноутбуки MacBook, музыкальные плееры iPod и другую высокотехнологичную технику. Корпорация со штаб-квартирой в Купертино является одной из крупнейших в мире, ее рыночная капитализация осенью 2018 года превысила $1 трлн, но к настоящему времени снизилась примерно до $840 млрд.