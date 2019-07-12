Минпромторг не ожидает роста цен в связи с вводом обязательной маркировки товаров

МОСКВА, 12 июля. /ТАСС/. Введение системы обязательной маркировки товаров не приведет к росту цен на конечную продукцию. Об этом заявил заместитель министра промышленности и торговли РФ Виктор Евтухов в эфире телеканала РБК в пятницу.

"Как показывает введение обязательной маркировки по изделиям из меха, это никак не отразилось на цене конечной продукции, - сказал Евтухов. - Цена генерируемого кода будет составлять 50 копеек. Такое решение принято. Я не думаю, что это сможет значительно повлиять на стоимость готовой продукции легкой промышленности".

Замглавы Минпромторга пояснил, что в маркировке дорогих меховых изделий используются радиочастотные метки по цене 18 рублей, отметив, что в виду общей стоимости данной продукции этот показатель не является значимым. "В рамках стоимости меховых изделий 18 рублей за метку - это не так много", - сказал он. Также Евтухов добавил, что в маркировке обуви применяется легко наносимый цифровой код в формате DataMatrix, что также позволяет не допустить влияния на повышение цены маркируемой продукции. "Каких-то сложностей здесь быть не может", - уверен замминистра.

По словам Евтухова, обычные кассовые аппараты без проблем считывают информацию по маркировке, а потребитель, в свою очередь, с помощью мобильного приложения системы мониторинга товаров "Честный знак" может непосредственно в точке продажи сразу получить информацию о приобретаемом товаре.

О системе маркировки товаров

В странах Евразийского экономического союза (ЕАЭС) с 2016 года введена обязательная маркировка шуб и меховых изделий. В настоящее время в России идут добровольные эксперименты по маркировке товаров в нескольких отраслях. В 2019 году обязательной маркировке подлежат 10 товарных групп: табак, духи, обувь, шины и пневматические покрышки, фотокамеры и лампы-вспышки, а также пять групп изделий легкой промышленности. Срок для введения маркировки табачной продукции - 1 марта 2019 года, для обуви - 1 июля 2019 года, для остальных групп товаров - 1 декабря 2019 года. С 1 января 2020 года начнется маркировка лекарств.

В рамках эксперимента используется двухмерный код в формате DataMatrix, который наносится непосредственно на упаковку товара и содержит детальные данные о продукте: наименование, производитель, дата, время и место выпуска.

Планируется, что к 2024 году в России будет создана единая национальная система маркировки и прослеживаемости товаров.