ЦБ докапитализирует Московский индустриальный банк на 128,7 млрд рублей

МОСКВА, 12 июля. /ТАСС/. Банк России докапитализирует Московский индустриальный банк (МИнБанк) на 128,7 млрд рублей и в результате станет владельцем более 99,9% акций кредитной организации, говорится в сообщении регулятора.

ЦБ внес соответствующие изменения в план мероприятий по предупреждению банкротства банка. "Изменения предусматривают выделение Банком России финансирования на докапитализацию МИнБанка в размере 128,7 млрд рублей. Данные средства будут направлены на приобретение дополнительного выпуска акций МИнБанка, в результате чего Банк России станет владельцем свыше 99,9% обыкновенных акций МИнБанка", - уточняет регулятор.

Докапитализация позволит обеспечить соблюдение банком нормативов достаточности собственных средств (капитала) с учетом требуемых надбавок к достаточности капитала.

Мероприятия, уже выполненные в рамках плана участия, позволили остановить отток средств клиентов и обеспечить работу МИнБанка в стандартном режиме, добавили в ЦБ.

ЦБ объявил о санации Московского индустриального банка 22 января. Банк занимает 33-е место по размеру активов среди российский банков. МИнБанк был создан в 1990 году на базе Московского городского управления Промстройбанка СССР. Уставный капитал банка - 2,195 млрд рублей.