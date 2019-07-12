ЦБ докапитализирует Волго-Окский коммерческий банк на 2,73 млрд рублей

МОСКВА, 12 июля. /ТАСС/. Банк России докапитализирует Волго-Окский коммерческий банк (Вокбанк, Нижний Новгород) на 2,73 млрд рублей и станет владельцем более 99,9% акций кредитной организации, говорится в сообщении регулятора.

ЦБ внес соответствующие изменения в план мероприятий по предупреждению банкротства банка. "Изменения предусматривают выделение Банком России финансирования на докапитализацию Вокбанка в размере 2,73 млрд рублей. В результате Банк России станет владельцем свыше 99,9% обыкновенных акций Вокбанка", - отметил регулятор.

Докапитализация позволит обеспечить соблюдение банком нормативов достаточности собственных средств (капитала) с учетом требуемых надбавок к достаточности капитала. Мероприятия, уже выполненные в рамках плана участия, позволили обеспечить работу Вокбанка в стандартном режиме, добавили в ЦБ.

Ранее санацией Вокбанка занимался "Тройка-Д Банк", однако 17 апреля 2019 года у него была отозвана лицензия. После этого ЦБ РФ передал Вокбанк в Фонд консолидации банковского сектора.