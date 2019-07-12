В ЦБ уверены, что международные платежные системы продолжат работу в России

МОСКВА, 12 июля. /ТАСС/. Банк России уверен, что международные платежные системы продолжат работу в России, и не видит поводов для беспокойства. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе регулятора.

Ранее газета "Коммерсантъ" написала, что новые положения закона "О национальной платежной системе" могут привести к уходу международных платежных систем из страны. Законопроект требует от платежных систем осуществления бесперебойной работы в России, в частности предусматривает запрет для российских дочерних компаний международных платежных систем приостанавливать проведение расчетов по картам попавших под санкции банков. Издание отмечает, что, по мнению одного из экспертов, предлагаемые новые правила "невыполнимы" для таких платежных систем, как Visa и MasterCard.

"Поправки направлены на обеспечение соответствия деятельности всех операторов платежных систем российскому законодательству. Мы уверены, что все платежные системы будут работать так, как и работали <…> Мы не видим поводов для беспокойства", - сообщили в пресс-службе.