МОСКВА, 12 июля. /ТАСС/. Минпромторг РФ готов по предложениям Федеральной налоговой службы (ФНС) дополнить перечень автомобилей дороже 3 млн рублей на своем сайте, сообщили ТАСС в министерстве.

В четверг Счетная палата РФ заявила, что у нее вызывает вопросы начисление транспортного налога с повышающим коэффициентом, который действует для автомобилей стоимостью от 3 млн рублей. Перечень дорогостоящих машин ежегодно размещает Минпромторг на официальном сайте. По данным Счетной палаты, в списке не оказалось таких представителей премиального класса, как Tesla Motоrs Model S, Merсedes Benz S63 АМG 4МАТIС Limоusine L и Bugatti Veyron Grand Spоrt. А для некоторых "списочных" машин пoвышающий коэффициент не применяется в первый гoд выпуска.

"Перечень периодически обновляется, при этом транспортные средства Mercedes-AMGS 63 4MATIC содержатся в перечне (позиция 342). Минпромторг готов по предложениям ФНС России дополнить перечень теми автомобилями, которые не производятся в России и официально не импортируются, но ввозятся гражданами самостоятельно", - сообщили в министерстве.