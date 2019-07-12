Пассажиропоток из РФ через финские аэропорты вырос на 16% в первой половине 2019 года

ХЕЛЬСИНКИ, 12 июля. /Корр. ТАСС Нина Бурмистрова/. Первая половина 2019 года была отмечена ростом пассажиропотока из России через аэропорты Финляндии. Об этом сообщила компания Finavia ("Финавиа"), которая управляет 21 аэропортом страны.

"Пассажиропоток из РФ вырос на 15,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил около 261,4 тыс. человек", - указали в компании. Наиболее интенсивным был рост в апреле и мае, добавили там.

Кроме того, практически на четверть за полугодие вырос поток пассажиров из Белоруссии - до 8,5 тыс. человек. Большой прирост наблюдался также на таких направлениях, как Португалия и Польша.

Из России многие летают не только в Финляндию, но и через Финляндию - в другие страны. При этом самыми популярными направлениями у транзитных пассажиров являются Япония, Китай, Германия и Швеция.

Наиболее загруженными аэропортами в первые шесть месяцев года в Финляндии стали столичный Хельсинки-Вантаа, а также аэропорты Рованиеми и Турку. Через Хельсинки-Вантаа за этот период прошли свыше 10 млн пассажиров.

Как сообщил руководитель департамента Finavia Йони Сунделин, в Финляндии ответственно относятся к увеличению пассажиропотока и той дополнительной нагрузке, которую это накладывает на работу аэропортов. В частности, все финские воздушные гавани уже сейчас являются углеродно-нейтральными, там используется электричество, получаемое с помощью возобновляемых источников энергии.