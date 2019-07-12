Аграрии Крыма насчитали 500 млн рублей ущерба после града

12 июля. /ТАСС/. Аграрии Крыма понесли ущерб в размере около 500 млн рублей от града, обрушившегося на полуостров в начале июля. В результате непогоды пострадала 1,1 тыс. га земельных хозяйств, сообщил ТАСС в пятницу министр сельского хозяйства республики Андрей Рюмшин.

"Совокупный ущерб, нанесенный сельхозпредприятиям градом, составил 500 млн рублей. Пострадала 1 тыс. га посевных площадей, занятых зерновыми культурами, до 100 га садов и виноградников и около 12 га тепличных комплексов. Среди крупных садоводческих хозяйств в "Крымской фруктовой компании" пострадали 2,6 га, ущерб оценили в десятки миллионов рублей. Частично пострадали деревья в Бахчисарайском районе, а также тепличный комбинат с ущербом в 120 млн рублей", - сказал он.

Рюмшин отметил эффективную работу градобойной службы по защите посевов, без которой ущерб от непогоды, по его оценкам, составил бы "несколько миллиардов рублей". Градобойная служба защищает от осадков более 140 тыс. га земли в Кировском, Красногвардейском, Нижнегорском и Советском районах, где сконцентрирована ключевая часть плодово-ягодных культур полуострова.

Град, обрушившийся на полуостров месяц назад, также нанес большой ущерб региональному АПК. Площадь поврежденных посевов и посадок овощей в Крыму из-за выпавшего 5 июня града составила 7,6 тыс. га, что составляет около 1,5% от площади всех посевов в республике.