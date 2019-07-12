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Обновлено 

Банк "Восточный" предпринимает меры по восстановлению запаса капитала

Кредитная организация отмечает, что рассматривает конвертацию в капитал субординированных обязательств как крайнюю меру

МОСКВА, 12 июля. /ТАСС/. Банк "Восточный" предпринимает действия по восстановлению запаса капитала и продолжает работу в обычном режиме, сообщили ТАСС в пресс-службе банка, комментируя сообщение ЦБ РФ о снижении норматива достаточности капитала базового банка "Восточный" ниже нормы. Там отметили, что банк рассматривает конвертацию в капитал субординированных обязательств как крайнюю меру.

"Снижение произошло по одной из ковенант, которые регулируются соглашениями по субординированному займу банка, и сообщение Банка России именно об этом. Это означает право банка приостановить выплаты процентов по указанным займам вплоть до конвертации обязательств в капитал. Банк рассматривает это как крайнюю меру и будет принимать решение в рамках предусмотренного для этого периода, то есть до конца августа. Сегодня банк предпринимает действия по восстановлению запаса капитала", - сказал представитель банка.

Банк продолжает работу в обычном режиме, оказывает услуги в полном объеме, подчеркнули в пресс-службе. "Восточный" оценивает свое финансовое состояние как устойчивое. "Запас ликвидности на сегодня - около 45 млрд рублей. Такой запас достаточен, чтобы рассчитываться по всем обязательствам", - отметил представитель банка, добавив, что кредитная организация планирует самостоятельно найти источники для восстановления капитала из обычной деятельности.

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