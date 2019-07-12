Власти Карелии попросили продлить целевую программу развития региона до 2021-2022 годов

ПЕТРОЗАВОДСК, 12 июля. /ТАСС/. Власти Карелии предложили продлить федеральную целевую программу (ФЦП) развития Карелии, приуроченную к празднованию столетия республики, до 2021-2022 годов. Об этом в пятницу на сессии Законодательного собрания региона сообщил вице-премьер Карелии Дмитрий Родионов.

"Правительство Карелии поставит вопрос о продлении программы до 2021-2022 года", - сказал вице-премьер.

Такое решение связано, в частности, с нехваткой выделенных из бюджета средств. После готовности смет некоторые проекты значительно выросли в цене. Например, стоимость двух корпусов межрайонной больницы в районе Древлянка в Петрозаводске увеличилась с 391 млн рублей до более чем 1 млрд рублей с учетом необходимого оборудования.

"Нашему региону было предложено на первом этапе скорректировать программу в рамках действующих лимитов, чем мы сейчас занимаемся. До 1 августа мы должны представить скорректированный вариант в министерство экономического развития РФ, не выходя за лимиты 3 млрд на 2019 год и 3 млрд на 2020 год", - отметил Родионов.

По словам представителя регионального правительства, на сегодняшний день из 62 объектов контакты заключены по 40 объектам общей стоимостью 4 млрд 963 млн рублей. Финансирование остальных объектов может сдвинуться на срок после 2020 года. Родионов не исключил, что эти объекты могут быть реализованы по линии финансирования национальных проектов.

ФЦП "Развитие Республики Карелия на период до 2020 года" действует с 2015 года. Ее цель - развитие и реализация экономического потенциала республики. Среди задач программы - повышение конкурентоспособности базовых и создание новых производств и секторов экономики, инфраструктурное обеспечение экономического развития. Программа предусматривает выделение 9,5 млрд руб. из федерального бюджета.