Построенный в Калининграде для рыбаков Камчатки траулер-сейнер вышел в море на испытания

КАЛИНИНГРАД, 12 июля. /ТАСС/. Головной траулер-сейнер проекта SK-3101R "Ленинец", построенный на Прибалтийском судостроительном заводе (ПСЗ) "Янтарь" (входит в Объединенную судостроительную корпорацию) для рыбаков Камчатки в пятницу, начал ходовые испытания в Балтийском море. Об этом сообщили в пресс-службе судоверфи в пятницу.

"12 июля траулер "Ленинец" вышел в Балтийское море для проведения заводских ходовых испытаний. Во время первого выхода будут испытаны навигационный и движительный комплексы судна, а также средства связи", - говорится в сообщении. Отмечается, что испытания проведут сдаточная команда ПСЗ "Янтарь" и экипаж траулера в присутствии приемной комиссии заказчика.

По словам генерального директора ПСЗ "Янтарь" Эдуарда Ефимова, первый выход в море займет четыре дня, после чего судно вернется на завод для пополнения топлива и продовольственных запасов, а также для устранения замечаний, если таковые появятся по результатам этого выхода. Потом "Ленинец" снова выйдет в море". Всего запланировано три подобных выхода траулера в море, которые могут занять в общей сложности до 10 суток. По завершении ходовых испытаний траулер начнет подготовку к передаче заказчику.

Гендиректор, слова которого приводит пресс-служба, особо отметил, что "Ленинец" - первое судно, построенное в России по программе "квоты под киль".

Контракт на строительство трех траулеров-сейнеров проекта SK-3101R был подписан ПСЗ "Янтарь" и рыболовецким колхозом им. Ленина (Петропавловск-Камчатский) в январе 2016 года. Головной траулер "Ленинец" заложен в июле 2016, спущен на воду в ноябре 2017 года. Два других судна серии, "Командор" и "Ударник", в настоящее время готовятся к началу швартовных испытаний. Вся серия планируется к передаче заказчику в этом году.

Проект траулера-сейнера SK-3101R разработан норвежской компанией Skipskompetanse AS. Длина судна - 50,6 м, ширина - 12 м, мощность главного двигателя - около 2200 кВт. Конструкция предусматривает работу донным и пелагическим тралами, снюрреводом (донным неводом) и кошельковой сетью. Основная особенность судна - возможность хранения улова в танках с охлаждаемой морской водой (RSW).