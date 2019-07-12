В Петербурге начали выпускать тракторы "Кировец" нового поколения

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 12 июля. /ТАСС/. "Петербургский тракторный завод", который входит группу "Кировский завод", запустил в пятницу в серийное производство новое поколение сельскохозяйственных тракторов "Кировец К-7".

"Старейший завод, история которого неразрывно связана с развитием российской промышленности, сегодня стал одним из самых современных предприятий, которые решают множество задач миллионам наших людей, прежде всего сельхозтоваропроизводителям, которые нуждаются в современной высокоэффективной технике. Очень приятно, что вы завоевываете не только российский рынок, не только потребности российских производителей [удовлетворяете], но география поставок за рубеж развивается", - сказал во время церемонии пуска заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Козак.

По словам врио губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова, компания за последние годы вложила 4 млрд рублей в развитие производства. "На тысячу увеличилось количество рабочих мест непосредственно на этом предприятии. В ближайшие пять лет еще 5 млрд рублей, будет вложено в развитие производства", - добавил он.

Новая платформа модельной линейки К-7 существенно улучшена по всем направлениям. Трансмиссионная группа объединила новые усиленные ведущие мосты Т-400 и автоматизированную коробку передач Т5 с оптимизированным рядом передач и приводом гидравлических насосов. На новых тракторах появится новое поколение системы управления "Командопост", включающее алгоритмы, защищающие трансмиссию от ошибочных действий оператора.

Тракторы оснащены колесами с шинами увеличенного диаметра, это позволит максимально эффективно реализовать тяговый потенциал, работать с более тяжелыми агрегатами, а также повысить урожайность за счет снижения давления на почву. Кроме того, для трактора был разработан новый дизайн - кабина стала просторнее, улучшена шумоизоляция.

АО "Петербургский тракторный завод" серийно производит 26 видов сельскохозяйственных и промышленных тракторов мощностью от 240 до 430 л. с. По итогам 2018 года выпустил 2375 тракторов "Кировец". Кировский завод, насчитывающий более чем двухстороннюю историю - это одно из крупнейших в России промышленных предприятий машиностроительного профиля с развитой металлургической базой.