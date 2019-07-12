Заседание российско-турецкой межправкомиссии пройдет 24-26 июля в Анталье

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 12 июля. /ТАСС/. Очередное заседание межправительственной российско-турецкой комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству состоится 24-26 июля в Анталье. Об этом сообщил в пятницу председатель Российско-турецкого делового совета Ахмет Паланкоев, выступая на закрытии заседания Российско-турецкого форума общественности (РТФО).

"С 24 по 26 июля в турецком городе Анталья пройдет очередное, шестнадцатое, заседание российско-турецкой межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству, а также состоится совместное заседание деловых советов двух стран и бизнес-форум, - сказал он. - Мы открыты для новых заявок, которые будут рассмотрены на заседании комиссии".