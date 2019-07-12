Правительство Магаданской области закупит 82 машины для коммунальных служб

МАГАДАН, 12 июля. /ТАСС/. Правительство Магаданской области приобретет до конца 2019 года 82 единицы коммунальной техники для городских округов региона на 500 млн рублей, выделенных региону по поручению председателя правительства РФ, сообщается в пятницу на сайте правительства Магаданской области.

Министр РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Александр Козлов находится в Магадане с рабочим визитом. Сегодня он провел встречу с руководством дорожных и коммунальных предприятий Магаданской области, а также с главами муниципальных образований.

"По поручению председателя правительства Российской Федерации Дмитрия Медведева Колыме выделяется порядка 500 млн рублей на приобретение новой коммунальной техники. До конца года в регион должны быть поставлены 82 единицы грузовиков, бульдозеров, грейдеров, самоходных катков и дорожных фрез, автобусов, снегоочистителей, мусоровозов, автокранов и многих других спецмашин. Поступление машин ожидается в октябре. Александр Козлов подчеркнул, что такая сумма, направленная на закупку техники для муниципальных нужд, впервые проходит через Минвостокразвития", - сообщается на сайте ведомства.

В ведомстве добавили, что Александра Козлова интересовало проведение конкурсных процедур на закупку техники, а также ее распределение конечным дорожным и коммунальным предприятиям Магаданской области. По информации министерства дорожного хозяйства и транспорта, многие лоты уже отыграны и контракты будут заключены в конце июля.

На встречи с представителями коммунальных служб, губернатор Сергей Носов подчеркнул, что Магаданская область нуждается в обновлении и пополнении автопарка. Кроме того, вся спецтехника перед отправкой на Колыму пройдет дополнительную подготовку для беспроблемной работы в северных условиях. Губернатор поблагодарил Александра Козлова за оказываемое внимание и поддержку региона.

Ранее сообщалось, что заместитель председателя правительства РФ Алексей Гордеев в пятницу вручил сертификат на 500 млн рублей от правительства РФ губернатору Магаданской области Сергею Носову в честь 80-летия Магадана.