Энергоблок №4 Кольской АЭС успешно включили в сеть после планового ремонта

МУРМАНСК, 12 июля. /ТАСС/. Кольская АЭС включила в сеть энергоблок №4 после планово-предупредительного ремонта, сообщила в пятницу пресс-служба компании.

"По состоянию на 12 июля нагрузка АЭС в соответствии с диспетчерским графиком составляет 800 МВт, в работе находятся энергоблоки № 1,3,4 атомной станции, блок №2 - в планово-предупредительном ремонте", - говорится в сообщении.

В ходе ремонта на энергоблоке были установлены аварийные контрольно-измерительные приборы, работоспособные в условиях запроектных аварий, а также модернизированы секции комплектных распределительных устройств, которые позволяют исключать помехи и ложное срабатывание оборудования.

По информации пресс-службы, радиационная обстановка в районе расположения станции и в 30-километровой зоне не отличается от естественного природного фона.

Кольская АЭС - это первая атомная станция России, построенная за Полярным кругом, является филиалом АО "Концерн Росэнергоатом" (входит в крупнейший дивизион госкорпорации "Росатом" - "Электроэнергетический"). Станция расположена в 200 км к югу от Мурманска на берегу озера Имандр. В эксплуатации находятся четыре энергоблока с реакторами мощностью 440 МВт каждый. Кольская АЭС является поставщиком электроэнергии для Мурманской области и Карелии.