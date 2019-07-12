Власти Крыма направят садоводствам 45 млн рублей на укрепление защиты хозяйств от града

ТАСС, 12 июля. Правительство Республики Крым запустило программу субсидирования половины затрат садовых хозяйств полуострова на приобретение противоградовой сетки. Бюджет программы составит 45 млн рублей, сообщил ТАСС в пятницу министр сельского хозяйства республики Андрей Рюмшин.

"Всего планируем направить около 45 млн рублей на компенсацию затрат по установке противоградовой сетки, которая защищает не только от осадков, но и от негативного воздействия солнечных лучей и насекомых. По нашим оценкам, возведение такой сетки на одном гектаре земли стоит около 800 тыс. рублей, по программе мы компенсируем половину стоимости. Ожидаем, что к весне 2020 года такие сетки установят крупнейшие садовые хозяйства", - сказал он.

По данным Рюмшина, садовые хозяйства Крыма уже приступили к организации конкурсов на приобретение защитных сеток. Субсидирование начнется до конца 2019 года.

Министр сельского хозяйства республики оценил ущерб аграриев от града, обрушившегося на полуостров в начале июля, в размере 500 млн рублей, пострадали 1,1 тыс. га земельных хозяйств. Град, обрушившийся на полуостров месяц назад, также нанес большой ущерб региональному АПК. Площадь поврежденных посевов и посадок овощей в Крыму из-за выпавшего 5 июня града составила 7,6 тыс. га, что составляет около 1,5% от площади всех посевов в республике.